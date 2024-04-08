У Німеччині хочуть перевірити всіх резервістів на боєготовність

Наразі у ФРН налічується близько 900 тисяч колишніх військових.

У Німеччині голова асоціації резервістів Патрік Зензбург заявив про необхідність провести перевірку всіх резервістів країни на стан їх боєготовності.

Про це він заявив виданню BILD.

Наразі у ФРН налічується близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, у яких зберігається статус резервістів.

Зензбург заявив, що через російську агресію проти України, а також реструктуризацією Бундесверу, наразі йдуть дискусії щодо залучення більшої кількості чоловіків та жінок до армії.

Голова асоціації резервістів заявив, що це завдання виявилося надзвичайно складним.

"На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті", — заявив Зензбург.

Він зазначив, що якщо Німеччина зазнає нападу та буде вимушена захищатись, то "доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак.

Крім того, ми раніше інформували, що голова німецького регіону визнала, що її дружба з Росією була помилкою.

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