Бундесвер "терміново" доправить до України 10 тисяч снарядів: у Міноборони уточнили про три етапи

Партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом у цьому плані.
Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.
Про це в інтерв'ю DW повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.
За його словами, у Берліні вирішено здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, і нинішня поставка буде виконана в рамках першого з них.
Другий етап передбачає підтримку ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів за межами Європи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тисяч снарядів, які України отримає в "другій половині" 2024 року.
У майбутньому на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу.
З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки не відповів.
Він зауважив, що Україна зараз найбільше потребує для успішного відбиття російської агресії «артилерійських снарядів, боєприпасів та ракет для сучасних систем ППО, а також броньованих бойових машин».
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словенія доєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ поза межами ЄС.
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