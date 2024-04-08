На Київщині по ворожих безпілотниках спрацювала ППО — КОВА

У Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони під час атаки ударних безпілотників.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Жителів області закликали перебувати у безпечних місцях та не фіксувати роботу сил ППО.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок.

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