Астрологічний прогноз на 8 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій половині дня бажано причаїтися і нічого не робити, у другій – можна розпочинати планувати дії та події, які можна буде розпочинати здійснювати вже завтра.

Символ дня: Свічка.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: захисні сили організму ослаблені, тому велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання, що важко піддається лікуванню, — необхідно поберегтися.

Харчування дня: гаряча та гостра їжа, а також алкоголь можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом – від них потрібно відмовитись.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: небажано що-небудь сіяти і садити, але можна займатися обрізанням дерев і чагарників, а також прибирати торішнє листя.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, просякнуті позитивною енергетикою, але про них не можна нікому розповідати, інакше не збудуться.

Табу дня: необхідно максимально скоротити використання колючих та ріжучих предметів.

Цитата дня: «Немає нічого поганого у компромісах. Навіть якщо все твоє життя – суцільний компроміс» (Джонатан Сафран Фоєр).

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