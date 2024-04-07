Пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении: видео с поля боя

Во время боя украинские защитники уничтожили БТР-82А и ликвидировали девять оккупантов.

Подразделение российских штурмовиков при поддержке бронетехники пыталось штурмовать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении. Украинские пограничники дали достойный отпор и врагу пришлось с потерями отступить.

Видео с поля боя опубликовано на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники отбили вражеский штурм с участием 4 БТР, 1 танка и 23 пехотинцев.

Во время боя украинские защитники уничтожили БТР-82А, ликвидировали 9 окупантов и обезвредили еще 6 пехотинцев.

Пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении

Напомним, российские войска активизировали свои наступательные усилия к западу от Бахмута.

Читайте также: