"Совсем сошел с ума": идеолог Путина заявил, что Иерусалим "будет русским"

Дугин замахнулся на Иерусалим, который назвал "русским", и выразил уверенность, что городом будет править "русский царь царей".

Российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин, отец погибшей в результате подрыва авто Дарьи Дугиной, "переизбрал" новую "мать городов русских".

Об этом пропагандист написал в своем Telegram.

Дугин замахнулся на Иерусалим, который назвал "русским", и выразил уверенность, что городом будет править "русский царь царей".

"Русский город – мать всех городов. Иерусалим будет русским или его не будет вообще. А править там будет его величество Китаврас. Так гласит тайная Голубиная книга, Книга глубин. Русский царь всем царям царь", – написал пропагандист.

Заметим, что Дугин ссылается на так называемую Голубиную книгу, популярную в среде ультраправых русских националистов. Китоврас – это мифическое чудовище-кентавр, упоминавшееся в апокрифах Московии 14 века.

Своими антисемитскими взглядами пропагандист Дугин известен давно. Такое высказывание не осталось незамеченным в Израиле.

Офицер армии Израиля и военный аналитик Игаль Левин напомнил, что Иерусалим существовал задолго до того, как была построена Москва.

"Дугин должен не забывать, что Урушалэм существовал и там жили люди, настолько до того, как появились не то что какие-то там русские и их цари, а тогда, когда даже еще не началась первая галактическая война между ящерами и русичами или что там в воспаленном мозгу этого рта пылает. Когда на местах Москвы были непроглядные болота и жили полудикие люди (если вообще там жили), в Урушалэме уже кипела жизнь и цивилизация", – отметил Левин.

Российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин в Telegram также прокомментировал заявление пропагандиста. Он выразил уверенность, что Дугин просто сошел с ума.

"А израильские дипломаты продолжают встречаться с российскими чиновниками, поддерживать отношения. Если их не остановило ни нападение на Украину, ни постоянный антисемитизм из уст высшего руководства в Кремле, то и фактическое покушение на израильский суверенитет, видимо, переживут", – возмутился Невзлин.