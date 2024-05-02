Кулеба: В Україні пошкоджено 50% усієї енергосистеми країни

Половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy.

"Російські балістичні ракети — справжній бич цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але, щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу", — сказав Кулеба.

Раніше Financial Times написало, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України і використовує високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Від 22 до 29 березня росіяни обстріляли сім українських теплоелектростанцій – усі в інших регіонах, крім Києва, який має одну з найкращих ППО у країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції.

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