На фронте состоялся 121 бой: Генштаб сообщил, где атаковал враг

"Жарче всего" — на Авдеевском направлении. Там Силы обороны Украины отразили 39 российских атак.

В течение предыдущих суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. ВСУ отразили ряд атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Российские обстрелы

В течение 1 мая российские войска нанесли пять ракетных и 63 авиационных удара, совершили 72 обстрела с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

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В течение суток авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

Из артиллерии окупанты обстреляли более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские захватчики сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 14 атак, которые враг устроил в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины отразили 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где войска РФ при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении российская армия не отказывается от намерения выбить подразделения Сил обороны Украины из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил девять безуспешных атак на позиции украинских войск.

В то же время ВСУ продолжают активными действиями наносить российским силам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражения по пункту управления, наземной станции управления БПЛА и по восьми районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, как сообщил 1 мая эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, российским войскам удалось на южном фланге перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинуться в направлении Часова Яра.

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