На фронті відбувся 121 бій: Генштаб повідомив, де атакував ворог

"Найспекотніше" – на Авдіївському напрямку. Там Сили оборони України відбили 39 російських атак.

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. ЗСУ відбили низку атак окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом 1 травня російські війська завдали п’ять ракетних та 63 авіаційний удари, здійснили 72 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

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Протягом доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

З артилерії окупанти обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські загарбники зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, аби не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак, які ворог влаштував у районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 20 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 39 атак у районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де війська РФ за підтримки авіації 22 рази намагались прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російська армія не відмовляється від наміру вибити підрозділи Сил оборони України із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять безуспішних атак на позиції українських військ.

Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським силам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по пункту управління, наземній станції управління БПЛА та по восьми районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, як повідомив 1 травня експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, російським військам вдалося на південному фланзі перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку Часового Яру.

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