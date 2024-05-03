РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области

Обошлось без жертв.
Накануне вечером, 2 мая, российская армия нанесла ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате российской атаки возник пожар, который спасатели ликвидировали. По словам Лисака, обошлось без жертв.
Также глава ОВА сообщил, что россияне продолжают атаковать Никопольщину. Вечером враг попал дроном-камикадзе по райцентру. Потом – из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. К утру под ударом российских БпЛА снова оказался Никополь.
Как сообщалось, накануне, 2 мая, россияне ударили КАБами по Дергачамв Харьковской области. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах. Среди пострадавших много детей.
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