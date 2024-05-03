РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині

Напередодні ввечері, 2 травня, російська армія завдала ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За словами Лисака, минулося без жертв.

Також очільник ОВА повідомив, що росіяни продовжують атакувати Нікопольщину. Ввечері ворог поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім - з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На ранок під ударом російських БпЛА знову опинився Нікополь.

Як повідомлялося, напередодні, 2 травня, росіяни вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах. Серед потерпілих багато дітей.

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