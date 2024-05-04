РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вночі проти 4 травня російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область. У Павлоградському районі сили ППО збили п'ять дронів. Втім, є пошкодження.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили", - наголосив голова ОВА.

Внаслідок російської атаки потерпіло двоє осіб - це чоловік та жінка. Обох травмованих шпиталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Крім того. Лисак повідомив, що окупаційна армія п'ять разів атакувала Нікопольщину, використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Через ворожі удари пошкоджено комунальне підприємство, ліцей, два багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Крім того, сталося ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Також зранку росіяни поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється, додав Лисак.

Як повідомлялося, напередодні РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині. Під ударом опинився Криворізький район.

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