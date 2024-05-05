Глава ВВС США провел тренировочный бой на экспериментальном истребителе F-16

На авиабазе Эдвардс, среди пустыни в Калифорнии, министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл провел воздушный бой на экспериментальном истребителе F-16 Vista. Особенностью этой тренировки было то, что хотя глава ВВС США находился в кабине пилота, но управление самолетом осуществлял искусственный интеллект (ИИ).

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Истребитель F-16 Vista под руководством искусственного интеллекта совершал молниеносные маневры на скорости около 900 километров в час. Он шел почти нос к носу со вторым F-16, которым управлял человек, когда оба самолета летели на расстоянии 300 метров друг от друга, делая маневры, чтобы поставить условного противника в уязвимую позицию.

Взлет истребителя F-16 Vista, которым управляет искусственный интеллект / Фото: Associated Press

После часового полета Кендалл выбрался из кабины, улыбаясь. Он заявил приглашенным на авиабазу журналистам, что за время полета увидел достаточно, чтобы доверить искусственному интеллекту возможность принимать решение об использовании оружия во время военных действий.

“Не иметь его [ШИ] – риск безопасности. На данный момент мы должны его иметь”, – сказал Кендалл после приземления.

При этом глава ВВС США заявил, что при использовании оружия в системе всегда будет присутствовать человеческий контроль.

Конкретные детали разработки не разглашаются. Известно, что команды инженеров тестируют алгоритмы искусственного интеллекта на основе экспериментального самолета X-62A Vista.

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Разработчики сообщили, что менее чем через год они прошли путь от начальной установки ИИ до бортовых систем X-62A до первых тестовых боев алгоритмов искусственного интеллекта и живых пилотов.

Пилоты Vista говорят, что ни одна другая страна в мире не имеет реактивного самолета с искусственным интеллектом, где программное обеспечение сначала изучает миллионы точек данных в симуляторе, а затем проверяет свои выводы во время реальных полетов. Данные из настоящих полетов возвращаются в симулятор, где ИИ обрабатывает их для наилучшего обучения.

Несмотря на то, что технология еще не до конца разработана, ВВС США планируют иметь более 1000 беспилотных боевых самолетов с поддержкой ИИ, первые из которых будут готовы к 2028 году.

Переход военных на самолеты, поддерживающие ИИ, обусловлен безопасностью, ценой и стратегическими возможностями. Например, в случае конфликта между США и Китаем нынешний парк дорогостоящих пилотируемых истребителей ВВС будет уязвим — потому что обе стороны имеют достижения в системах электронной борьбы и ПВО. К тому же, Военно-воздушные силы Китая превосходят численность американских, а еще китайцы накапливают флот беспилотников.

"Меньшие и более дешевые беспилотные реактивные самолеты, управляемые искусственным интеллектом, — это путь вперед", — заявил Кендалл.

Напомним, внимание к искусственному интеллекту в 2023 году позволило военным разных стран более открыто обсудить некоторые из самых интересных применений этой технологии. Ранее издание FOX News подготовило обзор наиболее потрясающих изобретений.

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