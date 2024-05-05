Очільник ВПС США провів тренувальний бій на експериментальному винищувачі F-16

На авіабазі Едвардс, посеред пустелі в Каліфорнії, міністр Повітряних сил США Френк Кендалл провів повітряний бій на експериментальному винищувачі F-16 Vista. Особливістю цього тренування було те, що хоча очільник ВПС США перебував у кабіні пілота, але управління літаком здійснював штучний інтелект (ШІ).

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Винищувач F-16 Vista під керівництвом штучного інтелекту здійснював блискавичні маневри на швидкості близько 900 кілометрів на годину. Він йшов майже ніс до носа з другим F-16, яким керувала людина, коли обидва літаки летіли на відстані 300 метрів один від одного, роблячи маневри, щоб поставити уявного супротивника у вразливу позицію.

Зліт винищувача F-16 Vista, яким керує штучний інтелект / Фото: Associated Press

Після годинного польоту Кендалл вибрався з кабіни, посміхаючись. Він заявив запрошеним на авіабазу журналістам, що за час польоту побачив достатньо, щоб довірити штучного інтелекту можливість ухвалювати рішення про використання зброї під час військових дій.

“Не мати його [ШІ] – ризик безпеки. На даний момент ми повинні його мати”, – сказав Кендал після приземлення.

При цьому очільник ВПС США заявив, що при використанні зброї в системі завжди буде присутній людський контроль.

Конкретні деталі розробки не розголошуються. Відомо, що команди інженерів тестують алгоритми штучного інтелекту з урахуванням експериментального літака X-62A Vista.

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Розробники повідомили, що менш ніж за рік вони пройшли шлях від початкової установки ШІ до бортових систем X-62A до перших тестових боїв алгоритмів штучного інтелекту та живих пілотів.

Пілоти Vista кажуть, що жодна інша країна у світі не має такого реактивного літака зі штучним інтелектом, де програмне забезпечення спочатку вивчає мільйони точок даних у симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів. Дані з реальних польотів повертаються в симулятор, де ШІ обробляє їх для кращого навчання.

Попри те, що технологію ще не до кінця розроблено, ВПС США планують мати понад 1000 безпілотних бойових літаків з підтримкою ШІ, перші з яких будуть готові до 2028 року.

Перехід військових на літаки, що підтримують ШІ, зумовлений безпекою, ціною та стратегічними можливостями. Наприклад, у разі конфлікту між США та Китаєм нинішній парк дорогих пілотованих винищувачів ВПС буде вразливим — через те що обидві сторони мають досягнення в системах електронної боротьби та ППО. До того ж Військово-повітряні сили Китаю перевершують чисельність американських, а ще китайці накопичують флот безпілотників.

“Менші та дешевші безпілотні реактивні літаки, керовані штучним інтелектом, — це шлях вперед”, — заявив Кендалл.

Нагадаємо, увага до штучного інтелекту у 2023 році дозволила військовим різних країн більш відкрито обговорити деякі з найцікавіших застосувань цієї технології. Раніше видання FOX News підготувало огляд найбільш приголомшливих винаходів.

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