У Дніпрі пролунали вибухи — Суспільне

Повітряні сили повідомили, що нова група уданих безпілотників рухається у напрямку міста.

В ніч проти 5 травня у Дніпрі пролунала серія вибухів.

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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

Кілька вибухів у районі міста було чути приблизно о першій ночі, проте пізніше пролунали повторні вибухи.

Повітряні сили повідомили, що нова група уданих безпілотників рухається у напрямку міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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