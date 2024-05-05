У Дніпрі пролунали вибухи — Суспільне

Повітряні сили повідомили, що нова група уданих безпілотників рухається у напрямку міста.
В ніч проти 5 травня у Дніпрі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.
Кілька вибухів у районі міста було чути приблизно о першій ночі, проте пізніше пролунали повторні вибухи.
Повітряні сили повідомили, що нова група уданих безпілотників рухається у напрямку міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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