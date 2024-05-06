В Финляндии построят завод по производству взрывчатки

Новое производство будет построено, чтобы обеспечить спрос стран Европы.
Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что страна планирует построить завод по производству взрывчатки.
Об этом информирует Yle.
Он заявил, что из-за войны войны в Украине на европейском континенте значительно возросла потребность во взрывчатке для производства оружия.
"Нужно гораздо больше производства взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом", — сказал Хаккянен.
В настоящее время власти ведут переговоры с бизнесом, частными инвесторами и рынком ОПК.
"Игроки рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае, государство имеет сильную контрольную роль в этом вопросе", — заявил Хаккянен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии назвали основную цель российских диверсий в странах Европы.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия планирует диверсионные действия по всему континенту.
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