В Финляндии построят завод по производству взрывчатки

Новое производство будет построено, чтобы обеспечить спрос стран Европы.

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что страна планирует построить завод по производству взрывчатки.

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Об этом информирует Yle.

Он заявил, что из-за войны войны в Украине на европейском континенте значительно возросла потребность во взрывчатке для производства оружия.

"Нужно гораздо больше производства взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом", — сказал Хаккянен.

В настоящее время власти ведут переговоры с бизнесом, частными инвесторами и рынком ОПК.

"Игроки рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае, государство имеет сильную контрольную роль в этом вопросе", — заявил Хаккянен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии назвали основную цель российских диверсий в странах Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия планирует диверсионные действия по всему континенту.

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