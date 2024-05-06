У Фінляндії побудують завод з виробництва вибухівки

Голова Міністерства оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що країна планує побудувати завод з виробництва вибухівки.

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Про це інформує Yle.

Він заявив, що через війну в Україні на європейському континенті значно зросла потреба у вибухівці для виробництва зброї.

"Потрібно значно більше виробництва вибухівки. Тому ми також повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому", - сказав Хаккянен.

Наразі влада веде переговори з бізнесом, приватними інвесторами та ринком ОПК.

"Гравці ринку знають, що попит на таку продукцію є. У будь-якому випадку, держава має сильну контрольну роль у цьому питанні", - заявив Хаккянен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фінляндії назвали основну ціль російських диверсій у країнах Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія планує диверсійні дії на всьому континенті.

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