День ангела 6 травня: кого та як вітати з іменинами

6 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 6 травня

6 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Дениса, Івана (Яна), Іларіона, Саву.

Василь — має давньогрецькі корені і означає "цар". В дитистві відрізняється допитливістю, гострим розумом. В дорослому віці стає впевненим у собі, особливо тоді, коли справа торкається жінок і їхньої уваги.

Денис — з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". В дитинстві малюк досить приємний в спілкуванні, легко йде на контакт. В дорослому віці стає товариським та веселим.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, що означає "милість Божа". Хоча в навчанні хлопчик успіхів найчастіше не має, але в спорті дуже активний. В дорослому віці стає дещо повільним, не любить поспішати.

Іларіон — з давньогрецької перекладається як "радісний". Від дитинства товариський, вміє дружити. В дорослому віці стає твердим, що допомагає йому досягти успіхів у житті.

Сава — прийшло з арамейської мови і означає "мудрець". В дитинстві майже не хворіє, виділяється врівноваженістю. В дорослому віці стає твердим в своїх переконаннях, не вміє йти на компроміси.

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!

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У тебе сьогодні не просто свято, сьогодні свято небесного наставника! Ідіть по життю разом, слухай його поради, живи праведно і все у тебе буде добре. Довгих років життя, щастя і благополуччя!

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З Днем Ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди і в усьому!

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Не важливо яке сьогодні небо – блакитне або похмуре, дощове або сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!

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Доброму Ангелу вінець, а Вам міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!

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