Коля Сєрга чесно зізнався, чи перебуває зараз у стосунках

Український співак і телеведучий Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни боронить Україну в лавах ЗСУ, поділився подробицями особистого життя.

Як зізнається знаменитість, вже тривалий час він активно наближає перемогу України та завжди з думками про роботу. Так, за словами Колі, він не має коханої людини поруч і поки не замислюється про це. Тим часом виконавець вважає необхідністю під час війни наповнювати свої серця не лише коханням, але й благодійністю.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

"Я зараз дорівнюю своїй справі. Саша Чемеров (український музикант – прим. ред.) співав такі рядки: "Більше мене нема, замість мене – війна". І це непогано. Це такий період і він необхідний. Це допомагає мобілізувати всі свої зусилля й думки. Моє серце не може бути вільним, у ньому є велика країна. Напевно, це і є вільне серце", - відверто зазначив артист в коментарі UWN.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Тоня Матвієнко поділилася подробицями особистого життя 25-річної доньки Уляни і розсекретила, чим вона займається і де проживає.

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