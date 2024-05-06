Коля Серга честно признался, находится ли сейчас в отношениях

Украинский певец и телеведущий Коля Серга, который с самого начала полномасштабной войны защищает Украину в рядах ВСУ, поделился подробностями личной жизни.

Как признается знаменитость, уже долгое время он активно приближает победу Украины и всегда с мыслями о работе. Так, по словам Коли, у него нет возлюбленной и пока не задумывается об этом. Между тем, исполнитель считает необходимостью во время войны наполнять свои сердца не только любовью, но и благотворительностью.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

"Я сейчас равняюсь своему делу. Саша Чемеров (украинский музыкант – прим. ред.) пел такие строки: "Больше меня нет, вместо меня – война". И это неплохо. Это такой период и он необходим. Это помогает мобилизовать все свои усилия и мнения. Мое сердце не может быть свободным, в нем есть большая страна. Наверное, это и есть свободное сердце", – откровенно рассказал артист в комментарии UWN.

Напомним, недавно украинская певица Тоня Матвиенко поделилась подробностями личной жизни 25-летней дочери Ульяны и рассекретила, чем она занимается и где проживает.

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