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В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

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В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

Фото: УНІАН

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність.

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил. Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання", - йдеться у повідомленні.

Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;

▪️ ​організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:

▪️ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;

▪️ у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі в Росії.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Соціалістичну партію України" 15 червня 2022 року.

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