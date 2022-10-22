На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность.
В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.
На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил. Решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа президента и решения СНБО. В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности. Речь идет прежде всего, о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения", — говорится в сообщении.
Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".
В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:
▪️ установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;
▪️ организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".
С начала широкомасштабного вторжения РФ по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:
▪️ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;
▪️ в рамках этих производств объявили 37 подозрений.
Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе в России.
Напомним, Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Социалистическую партию Украины" 15 июня 2022 года.
Читайте также: