Россия заплатит за все: финансами, будущим, волей – Арестович

По словам советника Офиса президента, российские олигархи, которые смышленее широких масс, уже судятся за свои активы, но безрезультатно.

Россия заплатит за все.

Россияне, которые радуются в своих пабликах ударам по инфраструктуре Украины, не понимают, что будут восстанавливать разрушения из их карманов.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live" 21 октября.

По словам Арестовича, российские олигархи, которые смышленее широких масс, уже судятся за свои активы, но безрезультатно.

Советник Офиса президента заявил, что на Западе разрабатывается механизм передачи Украине замороженных российских активов.

"Это те же деньги, которые были заработаны за счет продажи народных богатств и могли быть потрачены на образование и науку в России, на газификацию, здравоохранение, на космические программы, на детские сады и школы, на дороги и освещение улиц. Если бы у власти были адекватные люди, не оглуплявшие население два десятка лет, не начавшие крупнейшую континентальную войну. По счетам придется платить. Финансами, будущим, волей", — подытожил он.

Напомним, 21 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

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