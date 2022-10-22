Зеленский прокомментировал ракетные удары: "36 ракет, враг пытается сломать нас"

Зеленский назвал атаки характерной тактикой террористов и призвал мир остановить этот террор.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские ракетные удары по Украине 22 октября и сообщил о 36 ракетах, выпущенных врагом.

Об этом глава государства написал в Сети, опубликовав фото из одного из мест атак.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито", – говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил за работу все службы ПВО, энергетики и службы, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают инфраструктуру.

"На фото лишь один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", — подчеркнул президент.

Фото: Владимир Зеленский

Ракетные удары по Украине 22 октября

Российские оккупанты 22 октября совершили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В то же время системам ПВО в Киевской, Львовской и Черновицкой областях удалось сбить российские ракеты.

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