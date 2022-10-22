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Сенсация в АПЛ: "Ливерпуль" проиграл худшей команде сезона (видео)

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Сенсация в АПЛ: "Ливерпуль" проиграл худшей команде сезона (видео)

Фото: Associated Press

Подопечные Юргена Клоппа не справились с "Ноттингемом".

"Ливерпуль" в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на выезде неожиданно уступил "Ноттингему". Матч завершился со счетом 1:0.

В первом тайме "мерсисайдцы" владели преимуществом, но не смогли реализовать свои моменты. А вот после перерыва хозяева наказали подопечных Юргена Клоппа. Решающий гол на 55-й минуте забил нападающий "лесников" Тайво Авонии.

Обзор матча

После этого матча "Ливерпуль" с 16 очками остался на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. "Ноттингем" покинул последнюю строчку и с 9 баллами поднялся на 19-ю позицию.

В следующем туре "красные" 29 октября дома сыграют с "Лидсом", а "лесники" на следующий день на выезде померяются силами с лидером чемпионата - "Арсеналом", за который выступает украинец Александр Зинченко.

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