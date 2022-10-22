ВСУ сбили на Херсонщине вертолет оккупантов

Зенитчики ликвидировали ударный вертолет россиян.
В субботу, 22 октября, около 12:00, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Юг".
"В Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", — говорится в сообщении.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 67 070 тыс. российских захватчиков.
Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", оккупанты понесут большие потери.
На днях также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.
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