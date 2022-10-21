"Потери России будут колоссальными": эксперт о "горячем" направлении на фронте

Владислав Селезнев рассказал о боях на Донбассе в районе Бахмута.

В Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отражают атаки наемников ЧВК "Вагнер", оккупанты несут большие потери.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на телеканале FREEДОМ.

Как объяснил военный эксперт, ситуация в районе Бахмута определяется двумя факторами:

"Первое - активным воздействием на этот участок обороны российской артиллерией. Там существует достаточно серьезное преимущество по части артиллерийского воздействия на наши позиции. Плюс на этом участке фронта активно используются наемники из частной военной компании "Вагнер". Фактически это бывшие зэки, призванные в рамках рекрутинговой кампании Пригожина. Именно они в определенной степени мотивированы, и, не считаясь с потерями в своих рядах, прут на наши позиции".

По его словам, "ситуация там непростая, как минимум на двух участках в пригородах Бахмута идут боевые действия".

"Там находятся наши подразделения 93-й механизированной бригады, которая является одной из самых сильных механизированных бригад в составе Вооруженных сил Украины. Наши воины с честью держат удар, уничтожают в огромных количествах российских оккупантов. Бои там продолжаются", - сообщил Селезнев.

Эксперт напомнил слова советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что после оккупации Северодонецка и Лисичанска Россия больше не получит никаких весомых территориальных приобретений.

"Это очевидно, и думаю, что в ситуации с Бахмутом ничего путного у россиян не выйдет. А вот потери у них будут колоссальные", - прогнозирует он.

Ситуация в Донецкой области

Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе возле Бахмута. Город стал передовой фронта. Там практически уже нет целых домов.

За прошедшие сутки, 20 октября, на Бахмутском направлении оккупанты из танков и артиллерии нанесли удары в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка.

Вооруженные силы Украины освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области, в частности, города Лиман и Святогорск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты "имитируют" захват Бахмута - говорят об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.

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