В Краматорске бездомные собаки выстроились в очередь, чтобы поесть (фото)

Утром 21 октября собаки из Краматорска послушно образовали очередь на станцию кормления.

Главный директор международной гуманитарной организации World Central Kitchen Нейт Мук показал бездомных собак в Краматорске которые послушно выстроились в очередь к станции кормления.

Фото Нейт Мук обнародовал в своем Твиттере.

"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили станцию кормления домашних животных в Краматорске (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть", — написал Мук.

I'ne never seen anything как это. Yesterday we installed a displaced pet feeding station in Kramatorsk (with your support!). Это брюнетки, украинские шляпы waited in line to eat. pic.twitter.com/5aEDCvUE2n — Nate Mook (@natemook) October 20, 2022

Напомним, в Днепре ракета российских оккупантов попала в частный сектор, в результате чего разрушены 4 дома и погибли три человека. Утром соцсети облетело фото собаки, которая сидела на руинах разрушенного вражеской ракетой дома.

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