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В Краматорске бездомные собаки выстроились в очередь, чтобы поесть (фото)

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В Краматорске бездомные собаки выстроились в очередь, чтобы поесть (фото)

Twitter/Nate Mook

Утром 21 октября собаки из Краматорска послушно образовали очередь на станцию кормления.

Главный директор международной гуманитарной организации World Central Kitchen Нейт Мук показал бездомных собак в Краматорске которые послушно выстроились в очередь к станции кормления.

Фото Нейт Мук обнародовал в своем Твиттере.

"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили станцию кормления домашних животных в Краматорске (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть", — написал Мук.

Напомним, в Днепре ракета российских оккупантов попала в частный сектор, в результате чего разрушены 4 дома и погибли три человека. Утром соцсети облетело фото собаки, которая сидела на руинах разрушенного вражеской ракетой дома.

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