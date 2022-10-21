"Втрати Росії будуть колосальними": експерт про "гарячий" напрямок на фронті

Владислав Селезньов розповів про бої на Донбасі у районі Бахмута.

У Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов на телеканалі FREEДОМ.

Як пояснив військовий експерт, ситуація в районі Бахмута визначається двома факторами:

"Перше – активним впливом на цю ділянку оборони російською артилерією. Там є досить серйозна перевага в частині артилерійського впливу на наші позиції. Плюс на цій ділянці фронту активно використовуються найманці з приватної військової компанії "Вагнер". Фактично це колишні зеки, призвані в рамках рекрутингової кампанії Пригожина. Саме вони певним чином мотивовані, і, не зважаючи на втрати в своїх лавах, пруть на наші позиції".

За його словами, "ситуація там непроста, як мінімум на двох ділянках у передмісті Бахмута йдуть бойові дії".

"Там перебувають наші підрозділи 93-ї механізованої бригади, яка є однією з найсильніших механізованих бригад у складі Збройних сил України. Наші воїни з честю тримають удар, знищують у величезній кількості російських окупантів. Бої там тривають", — повідомив Селезньов.

Експерт нагадав слова радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська Росія більше не отримає жодних вагомих територіальних надбань.

"Це очевидно, і думаю, що в ситуації з Бахмутом нічого путнього у росіян не вийде. А от втрати у них будуть колосальні", — прогнозує він.

Ситуація у Донецькій області

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема, біля Бахмута. Місто стало передовим фронтом. Там практично вже немає цілих будинків.

Минулої доби, 20 жовтня, на Бахмутському напрямку окупанти з танків та артилерії завдали ударів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яківлівка.

Збройні сили України звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, зокрема міста Лиман та Святогірськ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти "імітують" захоплення Бахмута — говорять про успіхи на цьому напрямку, щоби виглядати "переможцями" хоч десь.

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