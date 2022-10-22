ЗСУ збили на Херсонщині вертоліт окупантів

У суботу, 22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".

"У Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 67 070 тис. російських загарбників.

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

Днями також стало відомо, що Сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

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