ЗСУ збили на Херсонщині вертоліт окупантів

Зенітники ліквідували ударний вертоліт росіян.
У суботу, 22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області
Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".
"У Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії у війні проти України
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 67 070 тис. російських загарбників.
Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.
Днями також стало відомо, що Сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.
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