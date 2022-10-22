ВСУ "минусовали" уже более 67 тыс. оккупантов: за сутки уничтожено 320 захватчиков

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 67 070 тыс. российских захватчиков.

По состоянию на 22 октября общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 67 070 тыс. человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 67070 (+320) человек ликвидировано;

танков ‒ 2579 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед;

артиллерийских систем – 1653 (+5) ед;

РСЗО – 373 (+1) ед;

средства ПВО – 189 (+0) ед;

самолетов – 270 (+1) ед;

вертолетов – 243 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);

крылатые ракеты 329 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 4021 (+15) ед;

специальная техника – 148 (+1).

Война в Украине

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что россияне сейчас проводят ротацию, опрокидывая на Херсонское направление новомобилизованных, а основную, боеспособную группировку пытаются вывезти с техникой, скорее всего, на Запорожское направление.

По данным Генштаба, между российскими и белорусскими солдатами, задействованными в совместной группировке войск, возникают нередкие случаи конфликтов. Происходит это на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Украина не демонтирует пути сообщения с Россией и Беларусью, поскольку они уже заминированы.

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", оккупанты понесут большие потери.

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