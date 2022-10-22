Сенсація в АПЛ: "Ліверпуль" програв найгіршій команді сезону (відео)

Підопічні Юргена Клоппа не впоралися з "Ноттінгемом".

"Ліверпуль" в рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на виїзді неочікувано поступився "Ноттінгему". Матч завершився з рахунком 1:0 .

У першому таймі "мерсисайдці" володіли перевагою, але не зуміли реалізувати свої моменти. А от після перерви господарі покарали підопічних Юргена Клоппа. Вирішальний гол на 55-й хвилині забив нападник "лісовиків" Тайво Авонії.

Огляд матчу

Після цього матчу "Ліверпуль" з 16 очками залишився на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Ноттінгем" залишив останню сходинку та з 9 балами піднявся на 19-ту позицію.

У наступному турі "червоні" 29 жовтня вдома зіграють з "Лідсом", а "лісовики" наступного дня на виїзді поміряються силами з лідером чемпіонату - "Арсеналом", за який виступає українець Олександр Зінченко.

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