ГУР атакувало військові об'єкти у трьох областях Росії – ЗМІ

"Прилетіло" по тракторному заводу та по металургійному комбінату, які ворог використовує з військовою метою.

Дрони ГУР Міноборони України атакували в ніч проти 17 червня низку військових об'єктів у трьох областях Росії.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерела.

Українська військова розвідка розвідка провела чергову операцію проти військового потенціалу ворога. Безпілотники ГУР атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

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Так, дрони вдарили по тракторному заводу в Липецьку та по Новолипецькому металургійному комбінату. Росіяни використовують їх для забезпечення військової техніки.

Зауважимо, Новолипецький металургійний комбінат працює на військово-промисловий комплекс Росії, виконуючи велику кількість держзамовлень. Сировина з комбінату використовується для виготовлення ракет, артилерії, безпілотників тощо.

Щодо тракторного заводу, то він є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Нагадаємо, рано-вранці 17 червня жителі Липецька заявляли про атаку безпілотників на місцевий тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат.

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