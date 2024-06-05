В МВС уточнили, хто має право на демобілізацію

Можливість звільнитися зі служби мають усі військові, які пройшли полон, і мають статус звільнених з полону.

Право на демобілізацію в Україні мають усі колишні військовополонені – не залежно від дати обміну.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Міністр відреагував на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка про те, що Нацгвардія розіслала військовим частинам документ, де вказано, що демобілізувати можуть лише тих ексвійськовополонених, які повернулися з полону після 18 травня 2024 року.

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"Норма статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон, застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", – написав Клименко в Мережі.

Нагадаємо, новим законом про мобілізацію №10449 передбачено, що право на демобілізацію під час воєнного стану мають взвільнені з недобровільного полону військовослужбовці.

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