Три нові схеми для ухилянтів у прикордонних регіонах: що придумали "ділки"

СБУ заблокувала 3 нові схеми для ухилянтів у Вінницькій і Закарпатській областях.

Правоохоронці заблокували 3 нові схеми для ухилянтів у прикордонних регіонах України.

Про це передає СБУ

За "винагороду" від 6,5 до 9 тис. доларів організатори "схем" допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів/ Вартість залежала від терміновості втечі та її способу.

Вінничина

Затримано посадовця місцевого підрозділу Держприкордонслужби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до Молдови поза пунктами пропуску.

Для конспірації фігурант використовував власний криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

Закарпаття

Ліквідовано ще два канали незаконної міграції до Євросоюзу. Один з "трафіків" організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через Тису.

Для транспортування клієнтів використовували надувний човен, який ділки спеціально придбали для нелегального бізнесу.

Іншу "схему" організувала мешканка Хустського району. Залучивши двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі стежки.

Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах.

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