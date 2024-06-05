В МВД уточнили, кто имеет право на демобилизацию

Возможность уволиться со службы имеют все прошедшие плен военные, у которых есть статус освобожденных из плена.

Право на демобилизацию в Украине имеют все бывшие военнопленные – независимо от даты обмена.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Министр отреагировал на сообщение нардепа Алексея Гончаренко о том, что Нацгвардия разослала военным частям документ, где указано, что демобилизовать могут только экс-военнопленных, которые вернулись из плена после 18 мая 2024 года.

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"Норма статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен, применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", — написал Клименко в Сети.

Напомним, новым законом о мобилизации №10449 предусмотрено, что право на демобилизацию во время военного положения имеют освобожденные из недобровольного плена военнослужащие.

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