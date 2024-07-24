Перша поїздка після травми: принцеса Анна приїхала до Парижа

У червні королівська принцеса Анна провела п'ять днів у лікарні через струс мозку, але вже повернулася до роботи і вирушила за кордон.

73-річна принцеса Анна здійснила свою першу поїздку за кордон лише через кілька тижнів після того, як отримала струс мозку та легку травму голови після катання на коні у своєму заміському будинку Геткомб-парку.

Сестра короля Чарльза вилетіла до Парижа, щоб взяти участь у 142 сесії Міжнародного олімпійського комітету, членкинею якого вона є у французькій столиці напередодні Олімпіади, яка офіційно стартує у п'ятницю 26 липня.

Принцеса відвідала конференцію у вівторок і була у синьому жакеті та білій сорочці, а також із золотим ланцюжком на шиї та зі своїм фірмовим укладанням. Анна була без макіяжу і без манікюру, лише трохи підкреслила губи блиском.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна стала першим членом британської королівської родини, яка взяла участь в Олімпійських іграх у триденних кінних змаганнях на коні покійної королеви, Гудвіллі, на Іграх у Монреалі 1976 року. Її перший чоловік, капітан Марк Філліпс, виграв командне золото у триборстві на Олімпіаді 1972 року та командне срібло 1988 року. А їхня дочка – Зара Тіндалл – здобула командне срібло на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам, які ще травми через коней отримувала свого часу принцеса Анна.

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