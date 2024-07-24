Нью-Йорк поступово припиняє існування — DeepState

Згідно з повідомленням від проєкту DeepState, в селищі Нью-Йорк Донецької області тривають інтенсивні бойові дії.
Селище Нью-Йорк на Донеччині поступово перетворюється на руїни внаслідок постійних обстрілів з боку російських окупаційних військ.
Про це повідомляє DeepState.
"Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору", - йдеться в повідомленні.
Один із військовослужбовців з напрямку поділився за допомогою побратима світлинами селища, які публікує DeepState.
Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські окупаційні війська досягнули значного тактичного успіху в Нью-Йорку Донецької області.
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