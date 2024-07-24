До України повертається безжальна спека: коли і де буде найгарячіше

Якщо у нас літо, то в Антарктиді у розпал зими зафіксували різке потепління.

До України повертається спека, але вона вже не буде такою аномальною, як попередня хвиля, а в деяких регіонах - навіть з комфортними температурними показниками. Та попри це у низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку.

Де буде найспекотніше, які регіони країни отримають порцію свіжого повітря та чи очікувати опадів до кінця липня - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Спека повертається

Після певного зменшення температури повітря спека знову повернеться до України. Втім, буде вже гуманнішою. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

"Змінилися повітряні потоки - зараз вони надходять переважно з північних широт. +14…+19 вночі по країні і +24…+30 вдень - такий прогноз на першу половину тижня. На півдні традиційно тепліше - до +23 в нічний час і до +34 вдень. 25 липня гарячі +34 знову дістануться також сходу і Дніпропетровщини. Але для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа", - пояснила вона.

Загалом у більшості областей протягом робочого тижня температура повітря буде більш-менш комфортною. Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п’ятницю. Вихідними і на початку наступного тижня знову повертаються більш високі значення температури, попереджає експертка. За її словами, буде більше сонця і в середньому +30.

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Погода у столиці

У Києві 23-25 липня без опадів, 26-го місцями невеликий короткочасний дощ, а 27-го знову сухо. По області ж 24-25 липня в денні години місцями невеликі короткочасні дощі. Температура повітря у регіоні найближчим часом вночі +17…+19 градусів, вдень +27…+29. 24-25 липня у столиці та області лише трохи свіжіше - в межах +26…+28 градусів. А 26-27 липня тут знову спекотніше: до +21 вночі, денна температура від 27 липня до +32.

Купатись заборонено

Однак, якщо кияни та гості столиці забажають відвідати пляжі цими днями, то єдине, що можна буде зробити - це позасмагати. До води — зась, адже у Києві виявили кишкову паличку на 15 пляжах. КП "Плесо" провело дослідження якості води на столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця". За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено", - йдеться у повідомленні.

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Про те, що наприкінці місяця спека повернеться до України, говорить і синоптикиня Наталка Діденко. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла. Однак, дощі також очікуються.

"Набирайте повні відра комфортної температури повітря, бо 28-29 липня знову спека повернеться. Не така, щоб аж +40, проте знову будемо хекати. Хіба що на півдні та південному сході ймовірно від неділі до +34+37 градусів! 24 липня в більшості областей України температура повітря сягне +25+29 градусів, у південній частині +30+34 градуси. А вночі взагалі рахат-лукум! +16+20 градусів! Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України завтра буде суха сонячна погода. У Києві 24 липня дощів не очікується. Вночі +18, вдень +28 градусів. Краса!, - написала синоптикиня.

За словами Діденко, у четвер-п'ятницю буде переважно свіжа чудова синоптична атмосфера - окрім значної частини півдня та південного сходу, а в неділю-понеділок спека повернеться, до +30-34°.

"Найвищою буде температура повітря у південній частині України, +34+37 градусів. Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує, більше чи менше, спекотну суху погоду. Тому поки що, де можливо, швиденько робіть запаси свіжого повітря та чудового помічного вітерцю", - додала Діденко.

Про свіже повітря у деяких регіонах України говорять і в Укргідрометцентрі.

Пожежна небезпека

Однак у низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Вона триватиме найближчими кількома днями - від 22 до 24 липня. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"22-24 липня у центральних, східних, більшості південних, північних, Тернопільській, Хмельницькій, 22 липня і в Чернівецькій, Волинській, 23 липня й у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, за умови наявності джерел займання (відкритого вогню)", - попередили в центрі.

В Антарктиді потепління

Кілька тижнів в Україні трималася аномальна спека. Проте, якщо у нас літо, то в Антарктиді у розпал зими зафіксували різке потепління, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"16 липня на українській станції "Академік Вернадський" було зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури. Вона зросла на більш як 8 градусів (від - 4,2°С до 4,5°С). Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище 0 градусів були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 км південніше "Вернадського", тобто ближче до Південного полюсу", - розповіли там.

Така температура пов’язана із таким явищем, як атмосферна ріка. Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків до полярних регіонів. З атмосферною рікою якраз і пов’язаний стрибок температури, зафіксований на станції, йдеться у повідомленні науковців.

"Якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод. А це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього", - підкреслили в науковому центрі.

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Найспекотніший день

Примітно, що нещодавно був побитий рекорд середньодобової температури, який фіксується від 1940 року. Найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі стало саме 21 липня 2024-го. Такі дані наводить Служба зміни клімату Європейського Союзу, повідомляє Reuters. Минулого року рекорд був побитий чотири дні поспіль, від 3 до 6 липня, коли зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, призвела до екстремальної спеки в Північній півкулі.

Деякі вчені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший рік від моменту початку спостережень.

Нагадаємо, у липні зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень.

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