Спека відступає: якою буде погода в суботу, 20 липня

В Україні 20 липня очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю.

Більшість регіонів України 20 липня залишатимуться без опадів, лише в Криму та Приазов'ї вдень можливі місцями короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер по всій території України буде північним та північно-західним з помірною швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим буде різнитися залежно від регіону. У західних та центральних областях очікується комфортна літня погода. Вночі температура повітря становитиме 14-19°C, а вдень підніметься до 24-29°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 10-15°C, вдень близько 20°C.

Натомість на сході, півдні, у Дніпропетровській області та в Криму зберігатиметься спекотна погода. Вночі температура там не опуститься нижче 20-25°C, а вдень повітря прогріється до 30-34°C.

У Київській області та столиці також очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вітер буде північним, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 14-19°C, вдень 24-29°C. У Києві буде трохи тепліше: вночі 16-18°C, вдень 26-28°C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вже на вихідні - 20-21 липня - до України прийде довгоочікувана прохолода. І хоч місцями температура повітря ще буде трохи високою, але спека все ж спаде.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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