На озері Світязь пішов на дно катамаран із людьми: фото

Шістьох відпочивальників вдалося врятувати.
У неділю, 10 серпня, на озері Світязь на Волині почав тонути катамаран із людьми, перебуваючи на відстані кілометра від берега.
Про це повідомили в ДСНС у Волинській області, опублікувавши фото з місця події.
Небезпечний інцидент трапився близько 16:00.
На допомогу відпочивальникам, які опинилися у загрозливому становищі, негайно прибув катер із співробітниками водолазного рятувального відділення селища Шацьк.
Шістьох людей, серед яких четверо чоловіків віком 30-35 років та двоє жінок віком 31 та 29 років, доставили на берег. Від надання медичної допомоги вони відмовились.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час переходу дерев’яним мостом, що на річці Пістинька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми – 3-річним хлопчиком та 9-річною дівчинкою.
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