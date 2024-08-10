На озері Світязь пішов на дно катамаран із людьми: фото

У неділю, 10 серпня, на озері Світязь на Волині почав тонути катамаран із людьми, перебуваючи на відстані кілометра від берега.

Про це повідомили в ДСНС у Волинській області, опублікувавши фото з місця події.

НП з катамараном на озері Світязь / Фото: ДСНС України у Волинській області

Небезпечний інцидент трапився близько 16:00.

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На допомогу відпочивальникам, які опинилися у загрозливому становищі, негайно прибув катер із співробітниками водолазного рятувального відділення селища Шацьк.

Шістьох людей, серед яких четверо чоловіків віком 30-35 років та двоє жінок віком 31 та 29 років, доставили на берег. Від надання медичної допомоги вони відмовились.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час переходу дерев’яним мостом, що на річці Пістинька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми – 3-річним хлопчиком та 9-річною дівчинкою.

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