На озере Свитязь пошел ко дну катамаран с людьми: фото

В воскресенье, 10 августа, на озере Свитязь на Волыни начал тонуть катамаран с людьми, находясь в километре от берега.

Об этом сообщили в ГСЧС в Волынской области, опубликовав фото с места происшествия.

ЧП с катамараном на озере Свитязь / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Опасный инцидент произошел около 16:00.

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На помощь отдыхающим, оказавшимся в угрожающем положении, немедленно прибыл катер с сотрудниками водолазного спасательного отделения поселка Шацк.

Шестерых человек, среди которых четверо мужчин в возрасте 30-35 лет и две женщины в возрасте 31 и 29 лет, доставили на берег. От оказания медицинской помощи они отказались.

Напомним, в Ивано-Франковской области во время перехода деревянным мостом на реке Пистынька в воду упала 30-летняя женщина с двумя детьми — 3-летним мальчиком и 9-летней девочкой.

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