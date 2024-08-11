Обстріл Краматорська: Донецька ОВА повідомила про наслідки

У неділю, 11 серпня, армія РФ обстріляла Краматорськ зі "Смерчів". Обстріл почався приблизно о пів на сьому ранку. Вісім мешканців міста отримали поранення різної важкості.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Постраждалі – місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта — не потребує госпіталізації", – розповів голова ОВА.

Він додав, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і один об'єкт інфраструктури.

Вадим Філашкін також закликав мешканців Краматорська евакуюватися з міста у безпечніші населені пункти.

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Україну дронами й північнокорейськими ракетами. ППО працювала у 11 областях.

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