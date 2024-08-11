Обстрел Краматорска: Донецкая ОВА сообщила о последствиях

В результате утренней атаки города ранены восемь человек.

В воскресенье, 11 августа, армия РФ обстреляла Краматорск из "Смерчей". Обстрел начался примерно в половине седьмого утра. Восемь жителей города получили ранения разной тяжести.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Пострадавшие — местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные — не нуждаются в госпитализации", — рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что в результате обстрела в городе повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и один объект инфраструктуры.

Вадим Филашкин также призвал жителей Краматорска эвакуироваться из города в более безопасные населенные пункты.

Напомним, РФ ночью атаковала Украину дронами и северокорейскими ракетами. ПВО работало в 11 областях.

Читайте также: