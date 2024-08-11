В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні ввечері 11 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких інших областях.
За інформацією Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу та півдня.
Місцеві жителі розповідають, що в Одесі та Сумах пролунали вибухи. За даними "Суспільного", в Одесі після гучних вибухів у небі з'явився дим.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині РФ обстріляла Антонівку, одна людина загинула, ще четверо поранені.
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