В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні ввечері 11 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких інших областях.

Карта повітряних тривог станом на 19:24

За інформацією Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу та півдня.

Місцеві жителі розповідають, що в Одесі та Сумах пролунали вибухи. За даними "Суспільного", в Одесі після гучних вибухів у небі з'явився дим.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині РФ обстріляла Антонівку, одна людина загинула, ще четверо поранені.

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