Олімпіада-2024: усі медалісти за 11 серпня

В останній день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.
У неділю, 11 серпня, стали відомі імена останніх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 13 комплектів нагород.
У заключний день змагань Україна не змогла поповнити свою медальну скарбничку. Близьким до цього був борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе, але в поєдинку за "бронзу" поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.
Дивіться список усіх медалістів останнього, 16-го змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти заключного змагального дня Олімпіади-2024 (11 серпня)
Легка атлетика (марафон, жінки):
- 1. Сіфан Хассан (Нідерланди)
- 2. Тігст Ассефа (Ефіопія)
- 3. Хеллен Обірі (Кенія)
Вільна боротьба (до 65 кг, чоловіки):
- 1. Котаро Кійоока (Японія)
- 2. Рахман Амузадхалілі (Іран)
- 3. Іслам Дудаєв (Албанія)
- 3. Себастьян Рівера (Пуерто-Ріко)
Вільна боротьба (до 97 кг, чоловіки):
- 1. Ахмед Тажудінов (Бахрейн)
- 2. Гіві Мачарашвілі (Грузія)
- 3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
- 3. Аміралі Азарпіра (Іран)
Вільна боротьба (до 76 кг, жінки):
- 1. Юка Кагамі (Японія)
- 2. Кеннеді Блейдс (США)
- 3. Татьяна Рентерія (Колумбія)
- 3. Мілайміс Потрільйо (Куба)
Важка атлетика (понад 81 кг, жінки):
- 1. Лі Венвень (Китай)
- 2. Пак Хе Чон (Південна Корея)
- 3. Емілі Кемпбелл (Велика Британія)
Сучасне п'ятиборство (жінки):
- 1. Мішель Гуляш (Угорщина)
- 2. Елоди Клувель (Франція)
- 3. Син Мін Сон (Південна Корея)
Велоспорт (велотрек. Спринт, жінки):
- 1. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)
- 2. Леа Фрідріх (Німеччина)
- 3. Емма Фінукейн (Велика Британія)
Велоспорт (велотрек. Кейрін, чоловіки):
- 1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
- 2. Меттью Річардсон (Австралія)
- 3. Меттью Глетцер (Австралія)
Велоспорт (велотрек. Омніум, жінки):
- 1. Дженніфер Валенте (США)
- 2. Дар'я Пікулік (Польща)
- 3. Еллі Волластон (Нова Зеландія)
Гандбол (чоловіки):
- 1. Данія
- 2. Німеччина
- 3. Іспанія
Волейбол (жінки):
- 1. Італія
- 2. США
- 3. Бразилія
Водне поло (чоловіки):
- 1. Сербія
- 2. Хорватія
- 3. США
Баскетбол (жінки):
- 1. США
- 2. Франція
- 3. Австралія
XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.
Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.
Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.
Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.
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