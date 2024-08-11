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Олімпіада-2024: усі медалісти за 11 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 11 серпня

Збірна Данії виграла "золото" Олімпіади-2024 у чоловічому гандболі / Фото: Associated Press

В останній день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.

У неділю, 11 серпня, стали відомі імена останніх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 13 комплектів нагород.

У заключний день змагань Україна не змогла поповнити свою медальну скарбничку. Близьким до цього був борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе, але в поєдинку за "бронзу" поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.

Дивіться список усіх медалістів останнього, 16-го змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти заключного змагального дня Олімпіади-2024 (11 серпня)

Легка атлетика (марафон, жінки):

  • 1. Сіфан Хассан (Нідерланди)
  • 2. Тігст Ассефа (Ефіопія)
  • 3. Хеллен Обірі (Кенія)

Вільна боротьба (до 65 кг, чоловіки):

  • 1. Котаро Кійоока (Японія)
  • 2. Рахман Амузадхалілі (Іран)
  • 3. Іслам Дудаєв (Албанія)
  • 3. Себастьян Рівера (Пуерто-Ріко)

Вільна боротьба (до 97 кг, чоловіки):

  • 1. Ахмед Тажудінов (Бахрейн)
  • 2. Гіві Мачарашвілі (Грузія)
  • 3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
  • 3. Аміралі Азарпіра (Іран)

Вільна боротьба (до 76 кг, жінки):

  • 1. Юка Кагамі (Японія)
  • 2. Кеннеді Блейдс (США)
  • 3. Татьяна Рентерія (Колумбія)
  • 3. Мілайміс Потрільйо (Куба)

Важка атлетика (понад 81 кг, жінки):

  • 1. Лі Венвень (Китай)
  • 2. Пак Хе Чон (Південна Корея)
  • 3. Емілі Кемпбелл (Велика Британія)

Сучасне п'ятиборство (жінки):

  • 1. Мішель Гуляш (Угорщина)
  • 2. Елоди Клувель (Франція)
  • 3. Син Мін Сон (Південна Корея)

Велоспорт (велотрек. Спринт, жінки):

  • 1. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)
  • 2. Леа Фрідріх (Німеччина)
  • 3. Емма Фінукейн (Велика Британія)

Велоспорт (велотрек. Кейрін, чоловіки):

  • 1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
  • 2. Меттью Річардсон (Австралія)
  • 3. Меттью Глетцер (Австралія)

Велоспорт (велотрек. Омніум, жінки):

  • 1. Дженніфер Валенте (США)
  • 2. Дар'я Пікулік (Польща)
  • 3. Еллі Волластон (Нова Зеландія)

Гандбол (чоловіки):

  • 1. Данія
  • 2. Німеччина
  • 3. Іспанія

Волейбол (жінки):

  • 1. Італія
  • 2. США
  • 3. Бразилія

Водне поло (чоловіки):

  • 1. Сербія
  • 2. Хорватія
  • 3. США

Баскетбол (жінки):

  • 1. США
  • 2. Франція
  • 3. Австралія

XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.

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