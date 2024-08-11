Олімпіада-2024: усі медалісти за 11 серпня

В останній день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.

У неділю, 11 серпня, стали відомі імена останніх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 13 комплектів нагород.

У заключний день змагань Україна не змогла поповнити свою медальну скарбничку. Близьким до цього був борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе, але в поєдинку за "бронзу" поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.

Дивіться список усіх медалістів останнього, 16-го змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти заключного змагального дня Олімпіади-2024 (11 серпня)

Легка атлетика (марафон, жінки):

1. Сіфан Хассан (Нідерланди)

2. Тігст Ассефа (Ефіопія)

3. Хеллен Обірі (Кенія)

Вільна боротьба (до 65 кг, чоловіки):

1. Котаро Кійоока (Японія)

2. Рахман Амузадхалілі (Іран)

3. Іслам Дудаєв (Албанія)

3. Себастьян Рівера (Пуерто-Ріко)

Вільна боротьба (до 97 кг, чоловіки):

1. Ахмед Тажудінов (Бахрейн)

2. Гіві Мачарашвілі (Грузія)

3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)

3. Аміралі Азарпіра (Іран)

Вільна боротьба (до 76 кг, жінки):

1. Юка Кагамі (Японія)

2. Кеннеді Блейдс (США)

3. Татьяна Рентерія (Колумбія)

3. Мілайміс Потрільйо (Куба)

Важка атлетика (понад 81 кг, жінки):

1. Лі Венвень (Китай)

2. Пак Хе Чон (Південна Корея)

3. Емілі Кемпбелл (Велика Британія)

Сучасне п'ятиборство (жінки):

1. Мішель Гуляш (Угорщина)

2. Елоди Клувель (Франція)

3. Син Мін Сон (Південна Корея)

Велоспорт (велотрек. Спринт, жінки):

1. Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)

2. Леа Фрідріх (Німеччина)

3. Емма Фінукейн (Велика Британія)

Велоспорт (велотрек. Кейрін, чоловіки):

1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)

2. Меттью Річардсон (Австралія)

3. Меттью Глетцер (Австралія)

Велоспорт (велотрек. Омніум, жінки):

1. Дженніфер Валенте (США)

2. Дар'я Пікулік (Польща)

3. Еллі Волластон (Нова Зеландія)

Гандбол (чоловіки):

1. Данія

2. Німеччина

3. Іспанія

Волейбол (жінки):

1. Італія

2. США

3. Бразилія

Водне поло (чоловіки):

1. Сербія

2. Хорватія

3. США

Баскетбол (жінки):

1. США

2. Франція

3. Австралія

XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.

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