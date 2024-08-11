Олимпиада-2024: все медалисты за 11 августа

В последний день соревнований было разыграно 13 комплектов наград.

В воскресенье, 11 августа, стали известны имена последних чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 13 комплектов наград.

В заключительный день соревнований Украина не смогла пополнить свою медальную копилку. Близок к этому был борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе, но в поединке за "бронзу" уступил азербайджанцу Магомедхану Магомедову.

Смотрите список всех медалистов последнего, 16-го соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты заключительного соревновательного дня Олимпиады-2024 (11 августа)

Легкая атлетика (марафон, женщины):

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Тигст Ассефа (Эфиопия)

3. Хеллен Обири (Кения)

Вольная борьба (до 65 кг, мужчины):

1. Котаро Кийоока (Япония)

2. Рахман Амузадхалили (Иран)

3. Ислам Дудаев (Албания)

3. Себастьян Ривера (Пуэрто-Рико)

Вольная борьба (до 97 кг, мужчины):

1. Ахмед Тажудинов (Бахрейн)

2. Гиви Мачарашвили (Грузия)

3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)

3. Амирали Азарпира (Иран)

Вольная борьба (до 76 кг, женщины):

1. Юкка Кагами (Япония)

2. Кеннеди Блэйдс (США)

3. Татьяна Рентерия (Колумбия)

3. Милаймис Потрильо (Куба)

Тяжелая атлетика (более 81 кг, женщины):

1. Ли Венвэнь (Китай)

2. Пак Хэ Чон (Южная Корея)

3. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)

Современное пятиборье (женщины):

1. Мишель Гуляш (Венгрия)

2. Элоды Клувель (Франция)

3. Сын Мин Сон (Южная Корея)

Велоспорт (велотрек. спринт, женщины):

1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)

2. Леа Фридрих (Германия)

3. Эмма Финукейн (Великобритания)

Велоспорт (велотрек. Кейрин, мужчины):

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Мэттью Ричардсон (Австралия)

3. Мэттью Глетцер (Австралия)

Велоспорт (велотрек. Омниум, женщины):

1. Дженнифер Валенте (США)

2. Дарья Пикулик (Польша)

3. Элли Волластон (Новая Зеландия)

Гандбол (мужчины):

1. Дания

2. Германия

3. Испания

Волейбол (женщины):

1. Италия

2. США

3. Бразилия

Водное поло (мужчины):

1. Сербия

2. Хорватия

3. США

Баскетбол (женщины):

1. США

2. Франция

3. Австралия

XXXIII летняя Олимпиада продолжалась с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях в столице Франции было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Украину на Играх-2024 представляли 140 атлетов, которые выступили в 23 видах спорта. Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и заняла 17-е место по количеству выигранных наград.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 доступна на нашем сайте.

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