Олимпиада-2024: все медалисты за 11 августа

В последний день соревнований было разыграно 13 комплектов наград.
В воскресенье, 11 августа, стали известны имена последних чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 13 комплектов наград.
В заключительный день соревнований Украина не смогла пополнить свою медальную копилку. Близок к этому был борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе, но в поединке за "бронзу" уступил азербайджанцу Магомедхану Магомедову.
Смотрите список всех медалистов последнего, 16-го соревновательного дня Олимпиады-2024.
Все медалисты заключительного соревновательного дня Олимпиады-2024 (11 августа)
Легкая атлетика (марафон, женщины):
- 1. Сифан Хассан (Нидерланды)
- 2. Тигст Ассефа (Эфиопия)
- 3. Хеллен Обири (Кения)
Вольная борьба (до 65 кг, мужчины):
- 1. Котаро Кийоока (Япония)
- 2. Рахман Амузадхалили (Иран)
- 3. Ислам Дудаев (Албания)
- 3. Себастьян Ривера (Пуэрто-Рико)
Вольная борьба (до 97 кг, мужчины):
- 1. Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
- 2. Гиви Мачарашвили (Грузия)
- 3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
- 3. Амирали Азарпира (Иран)
Вольная борьба (до 76 кг, женщины):
- 1. Юкка Кагами (Япония)
- 2. Кеннеди Блэйдс (США)
- 3. Татьяна Рентерия (Колумбия)
- 3. Милаймис Потрильо (Куба)
Тяжелая атлетика (более 81 кг, женщины):
- 1. Ли Венвэнь (Китай)
- 2. Пак Хэ Чон (Южная Корея)
- 3. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)
Современное пятиборье (женщины):
- 1. Мишель Гуляш (Венгрия)
- 2. Элоды Клувель (Франция)
- 3. Сын Мин Сон (Южная Корея)
Велоспорт (велотрек. спринт, женщины):
- 1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
- 2. Леа Фридрих (Германия)
- 3. Эмма Финукейн (Великобритания)
Велоспорт (велотрек. Кейрин, мужчины):
- 1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)
- 2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
- 3. Мэттью Глетцер (Австралия)
Велоспорт (велотрек. Омниум, женщины):
- 1. Дженнифер Валенте (США)
- 2. Дарья Пикулик (Польша)
- 3. Элли Волластон (Новая Зеландия)
Гандбол (мужчины):
- 1. Дания
- 2. Германия
- 3. Испания
Волейбол (женщины):
- 1. Италия
- 2. США
- 3. Бразилия
Водное поло (мужчины):
- 1. Сербия
- 2. Хорватия
- 3. США
Баскетбол (женщины):
- 1. США
- 2. Франция
- 3. Австралия
XXXIII летняя Олимпиада продолжалась с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях в столице Франции было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Украину на Играх-2024 представляли 140 атлетов, которые выступили в 23 видах спорта. Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх.
Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.
С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и заняла 17-е место по количеству выигранных наград.
Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 доступна на нашем сайте.
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