В Беларуси разоблачили ложь Лукашенко об украинских дронах

Во время вылета белорусской военной авиации 9 августа никаких беспилотников не было обнаружено.
Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о нарушении воздушного пространства украинскими беспилотниками, якобы сбитыми белорусской авиацией, не нашло подтверждения.
Об этом заявили в воскресенье, 11 августа, в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн".
По информации наблюдателей, во время вылета белорусской военной авиации 9 августа никаких дронов не было обнаружено.
"Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось", — говорится в сообщении.
Заявление Лукашенко в белорусской мониторинговой группе назвали "обычной чушью".
Напомним, что сразу после сообщения о появлении над Беларусью украинских беспилотников Александр Лукашенко цинично заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру. После этого он отдал приказы об усилении группировок войск в Гомельском и Мозырском направлениях.
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