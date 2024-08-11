В Беларуси разоблачили ложь Лукашенко об украинских дронах

Во время вылета белорусской военной авиации 9 августа никаких беспилотников не было обнаружено.

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о нарушении воздушного пространства украинскими беспилотниками, якобы сбитыми белорусской авиацией, не нашло подтверждения.

Об этом заявили в воскресенье, 11 августа, в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн".

По информации наблюдателей, во время вылета белорусской военной авиации 9 августа никаких дронов не было обнаружено.

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"Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось", — говорится в сообщении.

Заявление Лукашенко в белорусской мониторинговой группе назвали "обычной чушью".

Напомним, что сразу после сообщения о появлении над Беларусью украинских беспилотников Александр Лукашенко цинично заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру. После этого он отдал приказы об усилении группировок войск в Гомельском и Мозырском направлениях.

Лукашенко сам придумал проблему и ее решил: белорусские войска у украинской границы?

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