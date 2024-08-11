У Білорусі викрили брехню Лукашенка про українські дрони

Під час вильоту білоруської військової авіації 9 серпня жодних безпілотників не було виявлено.

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про порушення повітряного простору українськими безпілотниками, які нібито були збиті білоруською авіацією, не знайшла підтвердження.

Про це заявили у неділю, 11 серпня, у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

За інформацією спостерігачів, під час вильоту білоруської військової авіації 9 серпня жодних дронів не було виявлено.

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"Жодних запусків ракет з винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося", - йдеться у повідомленні.

Заяву Лукашенка у білоруській моніторинговій групі назвали "звичайною нісенітницею".

Нагадаємо, одразу після повідомлення про появу над Білоруссю українських безпілотників Олександр Лукашенко цинічно заявив, що операція ЗСУ у Курській області РФ показує неготовність України до миру. Після цього він віддав накази про посилення угрупувань військ на Гомельському й Мозирському напрямках.

Лукашенко сам придумав проблему та її вирішив: білоруські війська біля українського кордону?

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