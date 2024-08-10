Лукашенко заявил, что Украина нарушила воздушное пространство Беларуси

На территории Беларуси были уничтожены якобы украинские беспилотники.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность", - говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины якобы нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь.

"На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка", — заявил он.

Также, по его словам, сейчас идет поиск того, что было уничтожено.

"Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины ", – добавил он.

Напомним, ранее белорусский диктатор пытался запугать страны СНГ пугающими последствиями после краха России.

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