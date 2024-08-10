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Лукашенко заявил, что Украина нарушила воздушное пространство Беларуси

Лукашенко заявил, что Украина нарушила воздушное пространство Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

На территории Беларуси были уничтожены якобы украинские беспилотники.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность", - говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины якобы нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь.

"На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка", — заявил он.

Также, по его словам, сейчас идет поиск того, что было уничтожено.

"Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины ", – добавил он.

Напомним, ранее белорусский диктатор пытался запугать страны СНГ пугающими последствиями после краха России.

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